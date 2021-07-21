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Joher Khadim Rassoul: "Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz" Adana Demirspor’un Bolu kampı sürüyor Senegalli stoper Joher Khadim Rassoul: "Senegal’de birçok insan Adana Demirspor’u takip ediyor" "Yeteneğime güveniyorum"

İHA

Joher Khadim Rassoul: "Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz" Adana Demirspor’un Bolu kampı sürüyor Senegalli stoper Joher Khadim Rassoul: "Senegal’de birçok insan Adana Demirspor’u takip ediyor" "Yeteneğime güveniyorum"

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor’da Senegalli stoper Joher Khadim Rassoul açıklamalarda bulundu. Ligi 3. sırada bitirmek istediklerini söyleyen ve yeteneğine güvendiğini belirten Rassoul, Senegal'de Adana Demirspor'un birçok kişi tarafından takip edildiğini ifade etti.
Mavilacivertli ekibin Bolu kampı sürüyor. Antrenmanda soruları yanıtlayan takımın Senegalli stoperi Joher Khadim Rassoul, geçen sezon çok çalıştıklarını ve şanslarının da yardımıyla Süper Lig’e çıktıklarını söyledi.

"Futbol özgüven işidir"
Stoper veya orta sahada oynayabildiğini belirten Rassoul, "Gençken çok farklı mevkilerde oynadım. Benim için hangi mevkide oynadığım fark etmiyor. Hocamız nerede oynatmak isterse orada oynayabilirim. Yeteneğime güveniyorum. Ben yeteneğime güveniyorum ve mevki fark etmeksizin oynayabilirim. Futbol biraz özgüven işidir. Özgüveninizi göstererek sahada performansınızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.

"Çok çalışıyoruz"
Süper Lig hedeflerinden bahseden Senegalli stoper, "En azından üçüncü olarak bu sezonu bitirmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz var, inanıyoruz. Çok çalışıyoruz bunun için. Umarım çok güzel bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon çok güzel başlayacağız"
Mario Balotelli, Belhanda, Assombalonga gibi transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Joher Khadim Rassoul, "Büyük transferler yaptık bu sezon. Takım üzerinde bu isimlerin çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum. Bu sezon çok güzel başlayacağız. Geçen sezon ne yazık ki korona virüs nedeniyle seyircisiz oynadık. Ama bu sezon yüzde 50 de olsa taraftar desteğimiz olacak. Bu bize motivasyon olarak etkileyecek. İnşallah güzel olacak" dedi.

"Adana’yı çok seviyorlar"
Senegal’de birçok insanın Adana Demirspor’u ve Adana’yı takip ettiğini vurgulayan Rassoul, "Benden dolayı ülkemdeki bir çok insan Adana Demirspor’u ve Adana’yı takip ediyor. Her maçımızı izlerler. Ben de her gittiğimde yanımda forma götürüyorum. Adana’yı genel olarak çok seviyorlar. Hepimiz burada bir aileyiz. Herkes gibi ben de ne yapıyorsam takımım için yapıyorum. Kişisel hedefim olarak ligi ilk 3’te bitirmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe maçı için de konuşan Rassoul, maç için çok çalıştıklarını ve kazanmayı arzuladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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