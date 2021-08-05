Adana’nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesine bağı Aksaağaç mevkiinde saat 17.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

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