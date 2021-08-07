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Tefeci operasyonunda 9 tutuklama Adana’da tefecilik yöntemi ile 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlıdan 9’u tutuklandı Zanlılardan birinin, borca bahis oynatıp aylık yüzde 20 faiz uyguladığı öne sürüldü Tutuklanan İbrahim Ü. isimli zanlının ise faize verdiği parayı ödemeyenleri üzerinde İbrahim yazılı savaş baltasıyla tehdit ettiği iddia edildi

İHA

Adana'da tefecilik yöntemi ile 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlıdan 9'u tutuklandı. Zanlılardan birinin borca bahis oynattığı daha sonra da aylık yüzde 20 faiz uyguladığı öne sürüldü.

Tefeci operasyonunda 9 tutuklama Adana’da tefecilik yöntemi ile 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlıdan 9’u tutuklandı Zanlılardan birinin, borca bahis oynatıp aylık yüzde 20 faiz uyguladığı öne sürüldü Tutuklanan İbrahim Ü. isimli zanlının ise faize verdiği parayı ödemeyenleri üzerinde İbrahim yazılı savaş baltasıyla tehdit ettiği iddia edildi

Adana’da tefecilik yöntemi ile 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlıdan 9’u tutuklandı. Zanlılardan birinin borca bahis oynattığı daha sonra da aylık yüzde 20 faiz uyguladığı öne sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon yaptı. Polis, belirlediği 17 zanlının adresini tespit edip, 3 Ağustos Salı günü şafak vakti eş zamanlı baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 121 bin 940 TL, 235 bin 608 dolar ve 8 bin 500 euro, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 2 milyon 350 bin TL değerinde çek ve senet, farklı kişilere ait 20 tapu belgesi, pos cihazı ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Emlak ofisi, oto galeri, hırdavat ve pazarlamanın yanı sıra taksicilik yaparak tefeciliği kamufle etmeye çalışan şüphelilerin günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.

“Turgut Alp’ın savaş baltasıyla tehdit etti”
Şüphelilerden oto galerici olan İbrahim Ü.’nün, daha önce çalışanı tarafından korona virüslü bir kişinin tükürüğüyle tehdit edilen şahıs olduğu ortaya çıktı. İbrahim Ü.’nün iş yerinden Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Bey’in yakın arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp’in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ile özel yapım bıçak ele geçirildi. Ağına düşürdüğü kişileri bu baltayla tehdit ettiği öne sürülen zanlının ifadesinde, "Baltayla bahçedeki odunları kesip, bıçakla da elma soyup yiyorum” dediği belirtildi.
Kasten yaralama, silahla tehdit, mala zarar verme, tefecilik gibi suçlardan 20’ye yakın kaydı olduğu öne sürülen İbrahim Ü.’nün evinde yapılan aramalarda ise farklı kişiler adına düzenlenmiş toplam 85 bin TL tutarında 7 senet ele geçirildi. Öte yandan evindeki masanın çekmecesinden F serisi dolar çıkan İbrahim Ü.’nün, ifadesinde, “Doları, Mısır Çarşısı’nda esnaflık yaptığım dönemde bir alışverişten aldım. Eşim dolar biriktirirdi. Unutulmuş bir para. Senetleri ise benden mobilya ve beyaz eşya alan kişilere düzenledim” dediği öğrenildi.
Şüphelilerden Battal K.’nin ise kentteki bir kebapçının ortağı Arif S.’ye 2017 yılında 30 bin TL verdiği, borcun bu güne kadar 170 bin TL’ye ulaştığı öne sürüldü. Borcunu ödeyemeyen Arif S.’nin, ortaklığı kaybetmemek için eşinin üzerine geçirdiği, bunun üzerine de zanlının 60 bin liralık senetle icra takibi başlattığı iddia edildi.
Merkez Seyhan ilçesinde ganyan bayii sahibi şüpheli Muzaffer I.’nın da borçla bahis oynattığı, borcunu ödeyemeyen kişilerden yüzde 20 faizle ödeme yaptırdığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden Muzaffer I’nın ifadesinde, “Beni telefonla arayıp bahis oynatıyorlardı. Ben de paramı istiyordum” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında İbrahim Ü., Mehdi A., Battal K. ve Muzaffer I.’nın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı, 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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