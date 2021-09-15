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Altın Koza'da Yaşar Kemal anıldı Lale Mansur: "Oyunculuğa karar verdiğimde ilk onun eseriyle kamera karşısına geçtim" Livaneli: "Yaşar Kemal’in kişiliğimin ve sanatımın oluşumunda yadsınamaz bir etkisi var, ustamdır" Başkan Karalar: “Büyük usta hepimize ışık oldu.”

İHA

Altın Koza'da Yaşar Kemal anıldı Lale Mansur: "Oyunculuğa karar verdiğimde ilk onun eseriyle kamera karşısına geçtim" Livaneli: "Yaşar Kemal’in kişiliğimin ve sanatımın oluşumunda yadsınamaz bir etkisi var, ustamdır" Başkan Karalar: “Büyük usta hepimize ışık oldu.”

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü yazar Yaşar Kemal bu yıl “ Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte tasarlanan etkinliklerin ilki “Sinemada Yaşar Kemal” oldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Yaşar Kemal Vakfı Derneği Başkanı Ayşe Semiha Baban, ‘’Bugün Yaşar Kemal’in Altın Koza’da anılıyor olması eminim kendisini de çok mutlu ederdi. Başta, Zeydan Karalar olmak üzere Altın Koza’da görev alan herkese teşekkür ederim’’ dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal gibi bir değeri ustayı anlatmanın zorluğuna değindi. Başkan Karalar, “Onu anlatmak gerçekten zor iş. Yaşar Ağabeyi nasıl anlatırsanız anlatın onu tanımlamaya sözler yetmez. Küçük yaşta yanı başında babası öldürülmüş, oradan çıkmış dünyanın en önemli yazarlarından birisi olmuş. Ona bütün Türkiye teşekkür etmeli ama Çukurova’nın özelliklerini, insanını kimse onun gibi anlatamamış, tanıtamamıştır. Bu yüzden Çukurovalıların Yaşar Kemal’e ayrıca teşekkür etmesi gerek. Çoğumuz okumaya Yaşar Kemal ile başladık. Benim Pinokyo’dan sonra ortaokulda okuduğum ilk kitap İnce Memed. Bu kitabın bizlerin yetişmesinde, karakterlerimizin oturmasında büyük etkisi var. Belirli mağduriyetler yaşadıktan sonra Adana’dan İstanbul’a giden neredeyse herkes Yaşar Ağabeye uğramış. Kendisi de büyük zorluklar içinde olmasına rağmen neyi varsa paylaşmış. Diğer sanatçılara ışık olmuş Yaşar Kemal. Büyük yazar, büyük kalpli insan Yaşar Ağabeyi saygı ile anıyorum" dedi.
Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk’ün yönettiği belgesel gösterimi ile başlayan söyleşiye; Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof.Dr. Cihan Erdönmez konuşmacı olarak katılırken, Zülfü Livaneli ise online katıldı. Türkan Şoray, Arif Keskiner ve Selim İleri’nin de Yaşar Kemal ile ilgili düşünceleri, çekilen videolar ile paylaşıldı.
Zülfü Livaneli, "Yaşar Kemal’in kişiliğimin ve sanatımın oluşumunda yadsınamaz bir etkisi var, ustamdır. Yaşar Kemal, halkın ve ozanların dilini modern edebiyatımıza soktu ve Anadolu’nun kendisini edebiyata taşıdı. Yaşar Kemal’i okumanın yanında sevmek yetmiyor, anlamak da gerekiyor’’ dedi.
Lale Mansur Yaşar Kemal ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Mansur, "Yaşar Kemal, cesur, idealist, cömert, hüznün eri, altın kalpli bir çocuktu. Büyük ustayı yakından tanıma şansına erişmiş bir insanım. Sahnede dansçı olarak oynadığım son gösteri Yaşar Kemal’in Bebek eserinden uyarlanan bir bale gösterisiydi. Oyunculuğa karar verdiğimde ise ilk onun eseriyle kamera karşısına geçtim. İki profesyonel hayatımda da Yaşar Kemal çok önemliydi. Yaşar Kemal karşısında kim olursa olsun dünyanın en önemli insanı varmış gibi konuşurdu. Şehirde doğmuş büyümüş biri olarak, doğayı, kırsalı ve insanları onun sayesinde öğrendim. O kadar sahici ki iliklerimize kadar işliyor söyledikleri ve yazdıkları’’ dedi.
Festival süresince, usta ismin eserlerinden uyarlanan Ağrı Dağı Efsanesi, Muradın Türküsü ve Yer Demir Gök Bakır filmleri gösterilecek.
“Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri 8 Ekim 12 Kasım 2021 tarihleri arasında da devam edecek.

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