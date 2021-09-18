Adana´da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Eylül´de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 54 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından belirlenen adreslere 16 Eylül´de şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 17 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12´si adli kontrol şartı, 16´sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-18 10:14:33



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