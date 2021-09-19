Adana Demirspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta içi oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.

Mavilacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Montella, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak 31 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının değerlendirmesini yaptı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.