Yürekli: “5 Ocak'ın diriliş ruhunu yeniden canlandıracağız” Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kısa film, kompozisyon ve şiir yarışması düzenlediklerini açıkladı

Ova Yayınları'nın sahibi ve Adanapost haber portalı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, 5 Ocak Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında; milli mücadele ruhunu çok daha gür bir sesle bütün dünyaya ilan etmek için yürüttükleri proje kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

5 Ocak Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Yürekli, Adana tarihi sergisi, kısa film, kompozisyon, şiir yarışması, müzik dinletisi ve şiir yarışması düzenlediklerini; 100. yıl anısına “Beş Ocak: Adana’nın Kurtuluşu” belgeseli, “Şiirlerde Adana” ve “Adana Ruhu” adlı kitap çalışması yaptıklarını kaydetti.

100 yıl sonra diriliş ruhunu aynı yerde yeniden canlandırmak için Saat Kulesi ile Ulu Camii minaresi arasına büyük bir Türk Bayrağı asacaklarını belirten Yürekli, “Biz de 5 Ocak 1922 günü gerçekleşen Türkiye’nin ilk büyük bayrağının Saat Kulesi ile Ulu Camii minaresi arasına asılmasını canlandırıp, o günün diriliş ruhunu kamuoyuna yansıtacağız. Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunda asılan Türkiye’nin ilk büyük bayrağı 100 yıl sonra 5 Ocak 2022 de; aynı günde, aynı yere, aynı ebatta, aynı vakitte dalgalanacak. Adana da bayrağın yasaklanması dolayısı ile gençlerin buluşup birbirlerine verdikleri sözü Adana düşman işgalinden kurtulunca Toroslara bayrağımızı asalım ideali, işgalden kurtulduktan sonra saat kulesi ve Ulucami minaresi arasına asılarak gerçekleşmişti. Adana’nın Kurtuluşunun 100. yılında Adanalılarda tezahür eden Milli Mücadele ruhunu, atalarımızın gerçekleştirdiği ideallerini günümüz gençliğine hatırlatmak ve kalıcı kılabilmek amacı ile kısa film çekimi yapılacak. 100 yıl sonra Adanalı gençler, bayrak sevgisini diri tuttuklarını kısa film yarışması ile gösterecek. Bayrak sevgisinin simgesi haline gelen, Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak şiirini güzel okuma yarışması düzenlenecek” dedi.

Yürekli, sözlerini şöyle tamamladı;

“Milli Mücadele ruhunu, Cumhuriyeti kuran ruhu çok daha gür bir sesle bütün dünyaya ilan etmek için etkinliklerimiz ile Adana ruhu ve mücadelesini anlatacağız. Kurtuluş gününün fikriyatını ve hissiyatını daha iyi anlayabilmek için, Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında tanıtım sloganımız ‘Adanalıyık bayrağa sevdalıyık’ oldu. 100 yıl sonra 5 Ocak 2022’de o günün ruhunu yaşatmak için hep birlikte ‘Adanalıyık, bayrağa sevdalıyık’ diyeceğiz."

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