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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: "Sanayicimizin her konuda arkasındayız"

İHA

Bakan Varank: "Sanayicimizin her konuda arkasındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde görüştüğü sanayicilere, "Her konuda arkanızdayız” dedi.
Bakan Varank, ArGe odaklı yeni kapasite artışları ile İSO’nun 2020 yılında şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde Türkiye’ nin 297'nci büyük firması konumuna gelen Abdioğulları A.Ş’yi ziyaretinde; aynı zamanda AOSB Başkanı ve OSBÜK Başkan Vekili olan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile kardeşleri Ramazan Sütcü, Mehmet Sütcü ve Salih Sütcü tarafından konuk edildi.
Başkan Sütcü, firmasının toplamda 400 bin metrekare alan üzerine kurulu 8’nci tam entegre tesisini gezerken Bakan Varank’a üretimlerine ilişkin bilgi verdi. Başkan Sütcü, 1800 kişiye istihdam sağladıklarını, Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.
Gündemlerindeki en önemli konunun ihracat odaklı ve çevreci ürünlerle planlı büyüme olduğunu ifade eden Bekir Sütcü, üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini belirtti.
İhracatın önemine de vurgu yapan Başkan Sütcü, “Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, bünyesindeki “Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş” 2020 verileri ile bir önceki yıla göre yüzde 11’lik satış artışı ile 17 basamak yükselerek 290. sıraya yerleştiği bildirdi.
Polietilen hammaddesinden üretilen sera film/örtüsü üretimi konusunda da detaylı bilgi paylaşan Başkan Bekir Sütcü, bu konuda ilk adımlarını 2020 yılında ilk adımlarını attıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesislerinin önemine de dikkati çekerek, üretime geçtiğinde buradan hammadde temin eden firmalardan biri olacaklarını ifade etti.

"Batı, Uzakdoğu ile çalışmak istemiyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise temelleri 1960’lı yıllara dayanan firmayı başarıyla yöneten Sütcü kardeşleri tebrik ederek, üretmenin, ihracat yapmanın ve istihdam oluşturmanın önemine vurgu yaptı.
Sanayicilerin her konuda arkasında olduklarını ifade eden Bakan Varank, özellikle ihracat yapan firmalara mesaj verdi. Bu firmaların pandemi sürecinde kurdukları ilişkileri sürdürmelerini tavsiye eden Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Firmalarımız bir müşteri ile bağlantı kurduğunda bunu bir ya da iki sene değil, önündeki beş ya da on yılı düşünen bir anlayışla yaklaşmalı. Çünkü, batı dünyası artık Uzakdoğu ile çalışmak istemiyor. Bunun rasyonel nedenleri olabilir, lojistik maliyetleri olabilir ama duygusal sebeplerinin de olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü, pandemi sürecinde firmalar siparişleri için bir tek kişiye telefonla bile ulaşamadılar. Ama bizim sanayicimiz, hükümetimizin üretimin devamı yönünde aldığı tedbirlerle tüm siparişlerini zamanında yerine getirdiler. Bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli.”

Cep telefonunu tüm sanayicilere verdi
Bakan Varank’ın cep telefonunu da tüm sanayicilere vermesinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Bekir Sütcü ise Bakan Varank’a ziyareti için teşekkür ederek, “İstediğimiz zaman size ulaşabiliyor olmamız bizim için çok değerli. Sanayicimiz ekonomiye katkısını artırırken en büyük gücü devletimizden alıyor. Pandemi döneminde de sanayicimizin yanında oldunuz. Bizler de tüm tedbirleri alarak üretime devam ettik” dedi.
Başkan Sütcü, AOSB’nin gerek fiziki alan ve gerekse ekonomik açıdan Türkiye’nin ilk 10 OSB’si arasında yer aldığını, alan bakımından 25 milyon metrekareye çıkacaklarını bildirdi. Sütcü, son on yılda ihracat rakamlarının arttığını, kent ihracatını ve yüzde 50’den fazlasının AOSB’de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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