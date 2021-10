Adana'da görme engelliler için bisiklet turu etkinliği

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ADANA'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde, bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsmail Özden "Yetkililerden tandem bisiklet talep ediyoruz" dedi.

Londra´da, 1921 yılında trafik kazasında görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Biggs'in, toplumun kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başlayan ve her yıl 15 Ekim'de kutlanan 'Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü' nedeniyle Türkiye'de de çeşitli etkinlikleri düzenlendi. Adana'da Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü, Seyhan Lions Kulübü ve Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü üyeleri bir araya gelerek, görme engelli bireylerin de katıldığı 19 kilometrelik bisiklet turu tertip etti. Etkinlik öncesi kentteki tren garı önünde toplanan katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 görme engelli birey de tandem (ikili) bisiklet ile tura katıldı.

'BİZLERE ENGEL OLMAYIN, FARKINDA OLUN'

Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsmail Özden, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

"Görme engelli bireyler olarak eve tıkılmak, sosyal hayattan uzaklaşmak istemiyoruz. Daha önce de bisiklet turları düzenlemiştik. Bu seferki parkurumuz 19 kilometre olarak ayarlandı. Tabii Adana'da tandem bisiklet sayısı çok az, bu nedenle etkinliğe iki görme engelli katılabildik. Yetkililerden tandem bisiklet talep ediyoruz. Bisiklet sürüp bu duyguyu tatmak isteyen görme engelli dostlarımız Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından bizlere ulaşabilir. Bu etkinlik vasıtasıyla topluma şunu söylemek istiyorum; bizlere trafikte, kaldırımda, toplu taşıma araçlarında, yolda engel olmayın, farkında olun."

'BİSİKLET SÜRERKEN GÖZLERİ OLACAĞIZ'

Seyhan Lions Kulübü Başkanı Değer Kurt ise çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Kurt, farkındalık yaratmak için çaba harcadıklarını belirtti. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy da pilotluk yapacağını belirterek "Bisikletle ilerlerken görme engelli dostumuzun gözü olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2021-10-15 16:29:52



