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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vincenzo Montella: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”

İHA

Vincenzo Montella: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 20 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası, “Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.
Adana Demirspor, ligin 9. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 20 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Bazı anlarda şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. Bazı pozisyonlarda istediğimiz olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’yı daha önceden de tanıdığını, oynatacağı oyun stilini bildiğini belirten Montella, daha sonra şunları söyledi:
“Kendisini tanıyordum önceden. Romanya’da hiç umulmadık bir takımla şampiyon oldu. İstediğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Maçta kapanacaklarını biliyorduk o nedenle kalite eklememiz gerekiyordu. O nedenle değişiklik yaptık. Maçta kaliteye ihtiyacımız vardı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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