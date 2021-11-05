Çukurova Kitap Fuarı Şubat'ta açılıyor

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Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan Çukurova Kitap Fuarı’nın 2022 Şubat ayının ikinci haftasında açılacağı bildirildi.

Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, İstanbul’da bir araya geldiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ve Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile Çukurova Kitap Fuarı konusunu görüştü.

Kocatürk, soru üzerine Çukurova Kitap Fuarının 2022’de, geleneksel takviminden bir aylık gecikmeyle Şubat ayının ikinci haftasında açılacağını söyledi. Bursa, İzmir kitap fuar takvimlerinin de buna göre düzenleneceğini, böylece etkinliklerin Mayıs ayına sarkacağını belirterek, “Yayın dünyası normalleşme sürecine girmeye başladı” dedi.

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