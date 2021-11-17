Adana’nın tek büryancısı siparişlere yetişemiyor Adanalılardan büryan kebabına yoğun ilgi İşletme sahibi Cihangir Korkmaz: “Günde 4 kuzu bitiyor, taleplere yetişemiyoruz”

Siirt’in meşhur lezzetlerinden büryan kebabını Adanalılarla buluşturan büryancı, siparişlere yetişemiyor. Günde 4 kuzunun bittiğini belirten işletme sahibi, “Büryan yağlı. Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” dedi.

Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte özel yapılan tandırlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz ise Siirt’in tescilli lezzetini Adana’daki işletmesinde sunmak istedi. İş yerine özel tandır hazırlayan Korkmaz, Siirt’ten özel büryan kebabı ustaları da getirdi.



“Taleplere yetişemiyoruz”

Sosyal medya sayesinde de tanıtımını yapan Korkmaz, siparişlere yetişememeye başladı. Günde 4 kuzunun bittiğini söyleyen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Cihangir Korkmaz, “Adana’da kebabın dışında büryanı tanıtmak istedik. Adana’nın ilk ve tek büryancısıyız. Büryan bizim Doğu Anadolu’da Siirt ve Bitlis yöresine ait bir yemektir. Oradaki lezzeti buradaki hemşehrilerimize getirmek istedik. Büryan kebabı sabahları hazırlanıyor. 3 metrelik kuyuda bakır kazanlarda yapılıyor. Günde 45 kuzu bitiriyoruz. 4 ay önce açmamıza rağmen taleplere yetişemiyoruz. Akşam 6’da bitiriyoruz. Adanalılar çok seviyor. Büryan da yağlı, Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” diye konuştu.

Büryan kebabı yemeğe gelen Ayşegül Yıldırım ise çok sevdiğini söyleyerek, “Çok merak ettim, ilk defa deniyorum ve lezzet inanılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. Büryan kebabını sosyal medyadan gördüm ve geldim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.