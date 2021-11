2,5 ay sonra yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden tartıştığı Okan Subaşı´nı (29) balkonda sigara içerken tüfekle vurarak öldürdükten 2,5 ay sonra Osmaniye´deki bir çiftlik evinde saklanırken yakalanan Can Yiğit Karaca (23) tutuklandı. Karaca´nın ifadesinde, Subaşı´nı ailesine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde 29 Ağustos gecesi otomobiliyle gezintiye çıkan Can Yiğit Karaca, Okan Subaşı´nın evinin önünden geçti. Bu sırada müzik sesinden rahatsız olan Subaşı, Karaca´yı uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Can Yiğit Karaca, sabah evden aldığı pompalı tüfekle geri döndü, balkonda sigara içen Subaşı´na ateş etti. Subaşı, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı, Karaca ise otomobille kaçtı. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Okan Subaşı, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, her yerde aranan Karaca´nın, Osmaniye´deki bir çiftlik evinde saklandığı ihbarını aldı. Ekipler, 14 Kasım´da düzenlenen baskınla Karaca´yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karaca´nın, emniyetteki ifadesinde, "Aileme küfredince, gururuma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim" dediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-17 10:47:43



