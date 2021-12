Karalar: “Siyaset üzeri mücadeleyle başarılı olabiliriz" Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümünde belediye meclis üyeleri ve muhtarlar buluştu

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ülkemizde kadın istihdamının yüzde 50’ye ulaşmasını diliyoruz ve bu konudaki mücadelemizin devam edeceğini söylüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkı vermesinin 87. yılı dolayısıyla kadın meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı toplantı düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve Büyükşehir’in bazı kadın bürokratlarının da bulunduğu toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar da katıldı.

Seyhan Oteli’ndeki toplantıda konuşan Başkan Zeydan Karalar, her siyasi partiden meclis üyesi kadınların katılımının kendisini çok mutlu ettiğini, gördüğü tablodan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu tablo Türkiye’nin arzu ettiği bir tablo. Kadınlarla ilgili mesele siyasetin üzerinde, hep birlikte mücadele gerektiriyor. Bu konuda ancak böyle başarı gelecektir. Burada bütün siyasi partilerin bir arada olması umut vericidir. Türkiye böyle bir tabloyu özlemiştir ve bu tablo Türkiye’nin geleceğini muhakkak olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Kadınlara oy verme hakkının Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bu çok önemli bir iştir. Mustafa Kemal Atatürk, kadın ve erkeğin eşit olmasını, kadının iş, ekonomi alanında, karar alma mekanizmalarında ve hayata dair her alanda yer almasını istiyordu. Aslında bu bir ülkenin aydın ve müreffeh olmasının da olmazsa olmaz koşuludur. Kadınımıza verilen seçme ve seçilme hakkı, sadece bir zarfın seçim sandığına atılması hakkı değildir. O zaman verilen hak, bugün kadınlarımızın sizler gibi meclis üyesi, muhtar olmasını ve başka bir çok alanda söz sahibi olmasını sağlamıştır. Amaç hayata dair her alanda kadının bulunmasını, ağırlığının olmasını sağlamaktır. Ciddi mesafe kat edilmiştir ama yeterli değildir. Kadın istihdamı Türkiye’de ancak yüzde 30’u bulmuştur. Modern ülkelerde yüzde 50’ye yakındır. Biz de ülkemizde kadın istihdamının yüzde 50’ye ulaşmasını diliyoruz ve bu konudaki mücadelemizin devam edeceğini söylüyoruz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi’nde görev yaparken bu konuyu çok önemsediklerini, Büyükşehir’de de bu konuda mücadele vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Karalar şunları söyledi:

“Bu siyaset üzeri bir meseledir ve bir siyasi partiye tevdi edilecek bir mesele değildir. Hep beraber mücadele etmeliyiz ve başarmalıyız. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyor Mustafa Kemal Atatürk. Doğruda hepimizin birleşebilmesi gerekiyor. Bu konuda hemfikir olmamız çok önemlidir. Ancak o zaman mücadele başarıyla sonuçlanır. Biz kadınlarımızın yanında olmaya, bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Seyhan Belediyesi’ndeyken kadın yöneticilerimiz vardı. Büyükşehir’de de kadın yöneticilerimiz var. Kadın yöneticilerimizin sayısını artırma konusunda isteğimiz ve çabamız var. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yoludur. Bu yoldan asla ayrılmayacağız.”

