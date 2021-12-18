Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 4 bin 500 lira oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li belediyelerde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklamasının ardından birçok belediye en düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar’da bu konuda gerekenin yapılması talimatını verdi ve sosyal medyadan, en düşük ücreti 4 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

Başkan Karalar açıklamasında, “Güzellikler önce Adana’da. Belediyemizde en düşük ücret 4 bin 500 lira. Adanalılara hizmet eden büyükşehir çalışanlarına, emekçilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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