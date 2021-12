Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi (2)

`HASTALIK SÜRECİNDE GÜÇLÜYDÜ´

İstanbul'da 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybeden Faruk Tınaz için memleketi Adana´da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ağabeyinin ölümünden dolayı ailece derin üzüntü yaşadıklarını belirten Tınaz´ın kız kardeşi Fatma Nur Akça (59), Türkiye´nin önemli bir değer kaybettiğini dile getirdi. Tınaz´a yaklaşık 2-3 yıl önce pankreasındaki küçük bir lekeden teşhis konulduğunu anlatan Akça, tedavi süreci boyunca ağabeyinin fizik olarak güçlü kaldığını, zamanla hastalığı arttığı için son günlerinde yürümekte zorlandığını belirtti.

`KİMSEYE KIRGIN YA DA KIZGIN DEĞİLDİ´

Faruk Tınaz´ın sanat dünyasında herhangi birine kırgınlığı ya da kızgınlığı olmadığını vurgulayan Akça "Faruk ağabeyim karakteri gereği kırgınlık ve küskünlüğü yapısında taşımazdı. İyiliksever, karşıdaki insanın derdiyle dertlenen biriydi. Sanatçı arkadaşları onu çok severdi. Hiç kimseyle polemiğe girmezdi. Mert, onurlu bir sanatçıydı. Televizyon programlarına çağırılıp çağırılmamayı hiç dert etmezdi. Gülben Ergen, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil samimi arkadaşlarıydı. Ağabeyimi vasiyeti üzerine yarın saat 11.00´de Kabasakal Mezarlığı´na anne ve babamın yanına defnedeceğiz" dedi.Can ÇELİK-Yaşar Can SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar Can SERİNTÜRK

