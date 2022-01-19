Adana´da 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-19 10:25:44



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