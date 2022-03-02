Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, eşi tarafından darbedilip, şişlenen ve bıçaklanan Şeyma Torun (22), ağır yaralı olarak komşularına sığındı. Torun, hastanede tedaviye alınırken, kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 05.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şeyma Torun, ismi açıklanmayan eşi tarafından önce darbedildi sonra da şişlenip, bıçaklandı. Ağır yaralı halde kaçan Torun, komşularına sığınarak yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Torun'u ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şeyma Torun'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan eşin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2022-03-02 10:15:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.