Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 2-3

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral
ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Tayyip, Samet, Kaan (Dk. 80 Alper), Stambouli, Sinan (Dk. 80 Gökhan), Yunus (Dk.90+2 Akintola), Bjarnason (Dk. 60 Assombalonga), Vargas (Dk. 60 Belhanda), Balotelli
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya (Dk. 90+8 Uğur), Hakan, Ulvestad (Dk. 90+8 Camara), Fajr (Dk. 81 Cofie), Henrique, Gradel, Kayode (Dk. 67 Konate)
SARI KARTLAR: Muric, Tayyip (Adana Demirspor) Erdoğan, Konate, Ziya (Sivasspor)
GOLLER: Dk. 58 Benjamin Stambouili, Dk. 68 (P) Mario Balotelli (Adana Demirspor) Dk. 28 Dk. 54 Dk. 90+2 (P) Pedro Henrique (Sivasspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29´uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.12´nci dakikada savunmada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor´da Balotelli, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşısında gören Balotelli´nin yerden sert şutunda kaleci Ali Şaşal soluna yatıp, topu kontrol etti.
17´nci dakikada orta alanı hızlı geçen Adana Demirspor´da Vargas, topu rakip ceza sahasına havalandırdı. Topu önüne alan Bjarnasson, penaltı noktasındaki Sinan´a pasını aktardı. Sinan´ın gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
28´inci dakikada sol kanattan atağa kalkan Sivasspor´da Gradel, rakip ceza sahasına orta yaptı. Rakip ceza sahasının arasından sıyrılan Henrique´nin dokunduğu top, ağlara gitti: 0-1.
39´uncu dakikada Adana Demirspor´da sol kanatta topla buluşan Vargas, ortayı yaptı. Balotelli, topu bekletmeden Bjarnasson´a gönderdi. Bjarnasson´un gelişine şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
54´üncü dakikada Sivasspor´da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Erdoğan, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Henrique´nin gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
58´inci dakikada Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahsına sokulup topu Balotelli´ye gönderdi. Rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kalan Balotelli´den topu alan Stambouli çalımlarla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Stambouili´nin yerden sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.
64´üncü dakikada Adana Demirspor´da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Yunus, ceza sahası içinde Ziya´nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası VAR´a giden maçın hakemi, beyaz noktayı gösterdi.
68´nci dakikada Adana Demirspor´da penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Balotelli geldi. Balotelli´nin sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 2-2.
75´inci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topla buluşan Yunus, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Balotelli´nin üstünden atladığı topu Assombalonga kontrol edip geriye çıkarttı. Topu önünde bulan Belhanda´nın sert şutunda top yandan auta çıktı.
82´nci dakikada Adana Demirspor´da sol kanatta topla buluşan Belhanda ortasını yaptı. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus´un şutunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi. Topu önünde bulan Balotelli´nin sert şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
88´inci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Sivasspor´da Gradel, topu içeriye ortaladı. Adana Demirspor savunmasında Belhanda, topa elle müdahale yaptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
90+2´nci dakikada Sivasspor´da penaltı vuruşunu kullanmak için topuna başına Henrique geldi. Henrique´nin yerden sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve hat-trick yaptı: 2-3.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-03-13 18:18:18
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