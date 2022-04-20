Duru: "Adana Müze Kompleksi, Türkiye'nin en büyüğü olacak" Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Duru, görevine başladı

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Milli Mensucat Fabrikasının yerine inşa edilen ve açılamayan bölümlerinin yapımına hala devam edilen Adana Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü iken Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Duru, görevine başladı. 1907 yılında kurulan Milli Mensucat Fabrikasının yerine inşa edilen ve açılamayan bölümlerinin yapımına hala devam edilen Adana Müzesi'nde incelemelerde bulunan Duru, "İş ve gönül birliği içerisinde Adana'yı kültür ve turizm alanında başarıya taşıyacak çalışmalar yaparken, bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek adına ekip ruhuyla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Adana Arkeoloji Müzesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 müzesi arasında yer aldığını kaydeden Duru, "1924 yılında bölge müzesi olarak açılan müzenin eser koleksiyonu çok zengin. Prehistorik çağlardan günümüze kadar neredeyse kesintisiz bütün devirlere ait nadide eserler müzemizde sergileniyor. Unik eserler arasında, Prehistorik dönemlere ait obsidyen nüve, neolotik ve kalkolitik çağlara ait pişmiş toprak eserler, Geç Hitit Dönemine ait Tarhunda heykeli, kaya kristalinden 'Dağ Tanrısı' heykelciği, Roma dönemine ait 'Bronz Senatör' heykeli, Akkilleus Lahti, Antropomorph Lahit, Hippocampos Mozaiği, unik libasyon kaplari, cam eserler, megara kaseler, arkaik heykeller, helenistik dönem pişmiş toprak eserleri, zengin sikke koleksiyonu, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait pek çok zengin eser müzede sergileniyor" diye konuştu.

Halen devam eden 2. ve 3. etap çalışmalar bittiğinde tarım ve sanayi müzelerinde sergilenen eserlerin, canlandırmalar ve bilgilendirmelerle Adana'nın tarım ve sanayi tarihine bir yolculuk yapılabileceğini söyleyen Duru, "Ayrıca müze açık alanlarında narenciye bahçesi ve bir açık hava sinemasının bulunduğu müzeler meydanı da olacak. Milli Mensucat Fabrikasına ait bilgi ve belgelerin sergilendiği bir bölüm de yapılacak. Konferans salonu, çok amaçlı sergi salonları, çocuk eğitim atölyesi, kütüphane, kafe ve restoranlar da yapılacak olan müze kompleksi, halkın hem müze ziyareti hem de sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal aktiviteleri yapacağı bir kamusal alan olacak. Adana Müze Kompleksi, 37 bin metrekare kapalı, 25 bin metrekare açık olmak üzere 62 dönümlük toplam alanı ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük müzesi unvanını da kazanacak" ifadelerini kullandı.

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