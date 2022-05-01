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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor

İHA

Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, memleketi Adana'da son yoluculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, memleketi Adana’da son yoluculuğuna uğurlanıyor.
Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen Eren Abluka5 operasyonunda şehit düşen Akdeniz için memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi Hamzalı Camii’nde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katılıyor. Törenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit, mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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