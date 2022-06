Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ermenilerin Müslüman Türklere zulüm belgelerinin Avrupa'daki bir çok arşivde yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla Ermenilerin Müslüman Türkleri diri diri yaktığını mezalim fırını önünde konferans verdi.

Ermenilerin ve Fransızların bölgede Müslüman Türklere yaşattıklarının belge olarak Avrupa’da bir çok arşivde yer aldığını belirten Prof. Dr. Halaçoğlu, "Tabi biz Ermeni konusunu Türk Tarih Kurumu'nda araştırırken şöyle telkinde bulunmaya çalıştı bazı kişiler, 'yahu oturun oturduğunuz yerde ne diye başınızı belaya sokuyorsunuz.' Bizde şöyle düşündük. Ben babamdan öğrendim. Biz Türk’üz ve Türk Milleti, Türk olan insan yılgınlık göstermez. Her türlü zorluğa karşı mücadele ruhu vermiştir. O ruhla biz bu araştırmaları yaptık. Ölüm tehditleri aldık bunları yaparken. Bir çok yerde işte kırmızı bülten çıkardılar hakkımızda Ermeni soykırımı olmadı dediğimiz için. Bunlarla meşgul olduk, mücadele ettik. Ama işin enteresan tarafı neydi biliyor musunuz? Dedem 1876 yılında doğmuş 1972 yılında vefat etmişti. Düşünün bütün hadiseleri yaşamış. Rahmetli amcam kitapçı Abdullah’tı biliyorsunuz. Abdullah amcam Ermeniler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kozan’a gelirken yaralanmıştı. O yaş olarak tam olarak bu olayları yaşadığı dönemler bize anlattı. Nerden geldiklerini, nasıl katliam yaptıklarını, zulmettiklerini, sadece Saimbeyli’de değil, Haçin de değil, Feke’de değil, Kozan’a geldiklerini, burada da yazıyoruz dikkat ederseniz ne diyorsanız dikkat ederseniz komavar, bunlar tarafından yani oradan gelen Ermeni başı bozuk askerlere bu isimler veriliyordu. Bunlar tarafından yapılan büyük katliamlar vardı. En son şu Karabağ Savaşında bile esir ettikleri Azerbaycanlı askerleri domuzların önüne attıklarını hepimiz biliyoruz. Bunların görüntülerini bile çekmiş durumdalar videolarda” dedi.



“Ermeniler 518 bin 305 Müslüman Türk’ü katletti”

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ermeniler katliam yapmadığını söyleyenlerin olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yahu kardeşim Ermeniler 1914 Mayısında 1922 yılı Mayıs ayına kadar bütün belgelerle sabittir 518 bin 305 Müslüman Türk’ü katlettiler belgelerle sabit. Bütün dünya arşivlerini araştırdığımızda ortaya çıkan sonuç bu. Almanya, Avusturya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Milletler Cemiyeti, Cenevre, İran arşivlerinden yüz bin sayfadan belgeler topladık. Ondan sonra Amerika Ermeni soykırımı mı var diyor. Peki, Amerika’nın Irak'ta yaptıklarına ne diyeceğiz, Afganistan' da o kadar sivil öldürdüler bunlara ne diyeceğiz. Bütün bunları göz önüne aldığınızda bizimle ilgili yaptıkları deformasyon bu şekilde.”



“PKK’nın yüzde 60’ı Ermenilerden oluşuyor”

Türklerin tarihteki başarısını bildikleri için büyük rahatsızlık duyulduğunu kaydeden Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Türk’ten rahatsızlar. Neden rahatsız oluyorlar Türk’ten, Müslüman olduğumuz için mi ? Hayır. Bir sürü Müslüman var Araplar var onlardan nefret etmiyorlar hatta işbirliği yapıyorlar. Ama bizden nefret ediyorlar. Bizim böyle bir müttefikimiz var düşmana ihtiyacımız yok. Çünkü biz Doğu Roma'yı yıktık, Doğu Hristiyanlığının merkezini kontrol ettik ve İstanbul'u aldık. Patrikane bizim kontrolümüzde şuan bunun için bunu hazmedemiyorlar" diye konuştu.

PKK’nın yüzde 60’ınin Ermenilerden oluştuğunu ve bunu da belgelediğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "Hangi köylerde Ermeniler oturuyor hepsinin kaydı var.

PKK hareketi bir Kürt hareketi olarak görülmemelidir. Abdullah Öcalan Ermenidir, Kürt değil. Tek kelime Kürtçe bilmez. Ama Ermenice bilir. Biliyorsunuz 21 Mart’ta Abdullah Öcalan’ın mektubu Sırrı okudu. Öcalan orada ne dedi ? Said Nursi’nin köyü Ermeni köyü değil mi? dedi. Ermenilere de gereken özgürlük tanınsın demedi mi? O tarihte bana bir haber ajansı sordu ve bende bunu söylemesi gereken en son Abdullah Öcalan ama kendisi ne diyor? Said Nursi değil, Fettullah Gülen’in köyü ne köyü diye sordum. Bir bakın. Bunun üzerine Fettullah Gülen’in avukatı aradı inkar etti. Bende televizyona çıkalım dedim. Gelmedi. Türk milleti ırkçı değil ama biz haine karşı duyarsız olamayız. Kimse kusura bakmasın. Atatürk düşmanı yurttan atmak istedi attı başardı ve sonra Cumhurbaşkanı oldu. Bende siyasetçilere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan olmak için yola çıkmayın. Bu ülke insanlarına eziyet etmeyin, eziyet derken fikri eziyet etmeyin, çıkarı neyse o çıkarın yanında yer almak zorundayız” dedi.

