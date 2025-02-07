Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olay yerinden kaçan Y.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde A.M. (53) ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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