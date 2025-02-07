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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:10
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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde A.M. (53) ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.A'nın av tüfeğiyle ateş ettiği A.M. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerinden kaçan Y.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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