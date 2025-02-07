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        Yargıtay, eski hakime FETÖ üyeliğinden verilen 7,5 yıllık hapis cezasını onadı

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski hakime FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:30
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        Yargıtay, eski hakime FETÖ üyeliğinden verilen 7,5 yıllık hapis cezasını onadı
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski hakime FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

        Daire, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinin Osmaniye'de görev yaparken meslekten ihraç edilen eski hakim İ.E. hakkında 23 Ekim 2018'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        Sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası daire tarafından onandı.

        Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı belirtilerek, "Temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

        - Davanın geçmişi

        Adana'da FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik dava kapsamında meslekten ihraç edilen ve söz konusu terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski hakim İ.E, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2018'de görülen karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 11 Kasım 2019'da, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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