Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar

Adana'da bir kişinin kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 tutuklu sanıktan biri müebbet hapse çarptırıldı, diğeri beraat etti.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart'ta günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın, tabancayla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıklardan Şükrü Ç’nin cinayeti işlediğini belirterek "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması, diğer sanık Hıdır Ü'nün ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna iştirak ettiğine dair cezalandırılmasını gerektirecek delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini yönünde görüş sundu.

Sanık Hıdır Ü, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Şükrü Ç. de suçsuz yere cezaevinde olduğunu savunarak, "Yapmadığım bir suçtan cezaevindeyim. Uzun süredir tutukluyum. Suçu ben işlemiş olsam orada neden bekleyeyim, neden ambulansı arayayım? Elimde barut çıkmasının sebebi cesetle uğraşmamdır. Ayrıca silahın yerini de ben söyledim. Üzerimde barut çıkmamıştır. Çünkü ben ateş etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, maktul Selahattin Ayan'a yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan sanık Şükrü Ç'yi müebbet hapis cezasına ve ayrıca, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezası verip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Heyet, diğer sanık Hıdır Ü'nün ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek tahliyesine hükmetti.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan, 16 Mart 2024'te odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) 19 Mart 2024'te nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.