Adana'da ısınmak için kovada yakılan ateşe yaklaşan işçinin kıyafetinin tutuşması kamerada
Adana'da bir işçinin, kovada yakılan ateşe yaklaşıp ısınmak isterken tutuşan kıyafetini arkadaşının yardımıyla söndürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da bir işçinin, kovada yakılan ateşe yaklaşıp ısınmak isterken tutuşan kıyafetini arkadaşının yardımıyla söndürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinin çalışanları, soğuk havada ısınmak için bahçede kovada ateş yaktı.
İşçilerden birinin tek başına bulunduğu sırada sırtını dönerek ateşe fazla yaklaşması üzerine pantolonunun arkası tutuştu.
Kıyafetinin yandığını fark eden işçi panikle bağırarak arkadaşlarından yardım istedi.
Daha sonra işçi hızla yanına gelen arkadaşının yönlendirmesiyle yanan pantolonunu çıkarıp yerdeki su birikintisinde söndürdü.
Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda işçinin elinden hafif yaralandığı belirtildi.
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