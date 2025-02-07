Adana'da ısınmak için kovada yakılan ateşe yaklaşan işçinin kıyafetinin tutuşması kamerada

Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinin çalışanları, soğuk havada ısınmak için bahçede kovada ateş yaktı.

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