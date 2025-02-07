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        Adana'da ısınmak için kovada yakılan ateşe yaklaşan işçinin kıyafetinin tutuşması kamerada

        Adana'da bir işçinin, kovada yakılan ateşe yaklaşıp ısınmak isterken tutuşan kıyafetini arkadaşının yardımıyla söndürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:59
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        Adana'da ısınmak için kovada yakılan ateşe yaklaşan işçinin kıyafetinin tutuşması kamerada
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        Adana'da bir işçinin, kovada yakılan ateşe yaklaşıp ısınmak isterken tutuşan kıyafetini arkadaşının yardımıyla söndürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinin çalışanları, soğuk havada ısınmak için bahçede kovada ateş yaktı.

        İşçilerden birinin tek başına bulunduğu sırada sırtını dönerek ateşe fazla yaklaşması üzerine pantolonunun arkası tutuştu.

        Kıyafetinin yandığını fark eden işçi panikle bağırarak arkadaşlarından yardım istedi.

        Daha sonra işçi hızla yanına gelen arkadaşının yönlendirmesiyle yanan pantolonunu çıkarıp yerdeki su birikintisinde söndürdü.

        Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda işçinin elinden hafif yaralandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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