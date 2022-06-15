Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinde araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, AdanaPozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde park halinde bulunan tır ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çaldığı iddiasıyla B.Y., E.K., S.E. ve K.G. gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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