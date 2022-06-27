Çukurova'da bağlama kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesinin düzenlediği ücretsiz yaz kurslarına başvurular artarken, özellikle bağlama için kurs salonunu dolduran her yaştan Çukurovalı hem öğreniyor hem de eğlenceli saatler geçiriyor.

Yaz döneminde vatandaşlara alternatif sosyal ve eğitici zamanlar sunmaya çalışan Çukurova Belediyesi, ücretsiz olarak açtığı hobi ve sanat dolu kurslarına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Özellikle de bağlama kursuna katılan yüzlerce Çukurovalı, ilk kez bir enstrümanla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitimlerde, 14 yaşında ortaokul öğrencisi de var, 73 yaşında memur emeklisi de. İki ay boyunca, 3 seans olarak verilen ve yüzlerce Çukurovalıyı bağlama ve türkülerle tanıştıran kurslarda, nota ve şan eğitimiyle hem eğlenceli zaman geçiriyorlar hem de öğreniyorlar.

Derslere katılan kursiyerler Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, yaz aylarını faydalı ve güzel bir şekilde geçirme şansı yakaladıklarını söyledi. Bağlama derslerini veren halk ozanı ve bağlama ustası Özgür Aktan, kurs salonunda kuşaklar arasına türkülerin ve bağlamanın girerek ortadan kaldırdığını, her yaştan Çukurovalının yan yana oturarak müziğin insanı insan yapan enerjisiyle harmanlandığını söyleyerek, “Türkü söyleyenden kötü insan çıkmaz, burada Çukurova Belediyesi olarak kalplere, ruhlara, tellere dokunuyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışını yaz kış demeden işletmeye devam ettiklerini söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, binlerce vatandaşın ücretsiz olan yaz kurslarına gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini, sanat ve sporla Çukurovalıyı buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Soner Çetin, belediyenin birçok noktasında, İngilizce, satranç, işaret dili, gitar, bağlama, psikoterapi, yoga, dramadiksiyonoyunculuk, halk oyunları gibi pek çok alanda kurslar açtıklarını, yaz sporlarıyla da çocukları ve gençleri buluşturduklarını ifade ederek, vatandaşlara yaz ayları için alternatif sosyal yaşam alanları açtıklarını söyledi.

Ayrıca Başkan Çetin, yaz kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar için kayıtların devam ettiğini, dileyenlerin tesisler müdürlüğünü arayarak yetkililerden bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

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