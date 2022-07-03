Osmaniye´de serinlemek için kanala giren Murat, boğuldu

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Murat Gönül (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, 12.30 sıralarında Göçmenler Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı. Gönül´ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gönül´ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez İbrahim EMÜL

2022-07-03 16:16:23



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