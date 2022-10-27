Süt sağmak için indiği ahırda akıma kapılan Nursel, öldü

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde lise öğrencisi Nursel Momyak (15), ablası ile birlikte süt sağmak için indiği ahırda elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Nursel Momyak ile ablası Perinaz İpek (33), süt sağmak için bahçedeki ahıra indi. İpek, kardeşinden uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Fişi prize takan Momyak, elektrik akımına kapıldı. Otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Momyak'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verildi.

Lise öğrencisi Nursel Momyak'ın olay günü sınavının olduğu, gece boyunca ders çalıştığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-27 10:24:12



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