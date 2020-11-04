Kebapçılarda severek sipariş ettiğimiz Adana kebap tarifini sofralarınıza getirdik. Evde kendi ellerinizle, üstelikte çok daha pratik bir şekilde Adana kebap tarifi hazırlayabilirsiniz. Tarifi hazırlarken kıymanın tek seferde çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Hemen kebap tarifini hazırlamaya geçelim.



Adana Kebap Malzemeler



1 kilo tek çekilmiş kıyma

2 yemek kaşığı kadar biber salçası

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kadar kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kadar kekik

1 tatlı kaşığı tuz



Adana Kebap Yapılışı

• Adana kebap tarifimizi hazırlamak için bir yoğurma kabının içerisine gereken bütün malzemelerimizi alıyoruz.

• Tercih ettiğimiz kıymamızın orta yağlı olması ve bir kere çekilmiş olması gerekmektedir.

• Verdiğimiz malzemelere ek olarak daha lezzetli olmasını isterseniz bir miktar kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz.

• Bütün malzemelerimizi aldığımız kabın içerisinde 15 dakika kadar yoğuruyoruz.

• Eğer yoğurma işlemi bir gece önceden yapılıp, Adana kebap harcımız bir gece buzdolabında beklerse çok daha iyi olacaktır.

• Eğer böyle bir fırsatınız yoksa yoğurduktan sonra en azından 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmeye özen gösteriniz.

• Hazırladığımız karışımımızı ellerimizi yağlayarak şişlerimize takıyoruz.

• Fırınımızın ızgara kısmında pişirip, servise sunuyoruz. Afiyet olsun.