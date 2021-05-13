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Adana'nın ilçesi Kozan'da su kuyusuna giren 3 kişi sağ çıkamadı

Adana’nın Kozan ilçesinde Yalımoğlu Mahallesi Mevlana Sokak'ta su kuyusuna giren ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Adana'nın ilçesi Kozan'da su kuyusuna giren 3 kişi sağ çıkamadı
İHA

Adana’nın Kozan İlçesinde bugün saat 15. 00 sularında dalgıç pompası ile su kuyusuna giren 3 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir itfaiye ekipleri kuyuya giren 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Olay Yarımoğlu Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evlerinin yanında bulunan kuyudan su çıkarmak için su dalgıç pompası ile kuyuya giren 3 kişiden bir süre sonra haber alınamadı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve cankur ekibi sevk edildi. Cankur ve itfaiye ekipleri şahısların girdiği kuyuya girdi, yapılan çalışmalar sonrasında ilk etapta 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler diğer iki kişiyi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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