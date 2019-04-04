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Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları yönelik operasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefes kesti.
İHA'nın haberine göre aksiyon filmlerini aratmayan operasyon, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis otomobili takibe başladı. Ancak takip edildiklerini fark eden şahıslar polisten kaçmak istedi. Polis ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan kişileri Kozan Yolu'nda kavşakta önlerine geçip durdurdu. Bir süre bekleyen şahıslar arkalarındaki arabaya çarpıp kaçmak istedi. İşte filmleri aratmayan kovalamaca bu andan itibaren başladı.
ARAÇ HAREKET ETSE DE BIRAKMADI
Narkotik polislerinden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının tavan camına (sunroof) tutundu. Ancak otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde şahıslara müdahalesini sürdürdü. Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil yaklaşık 15 metre gittikten sonra durdu. Otomobilden inen şahıslar sağa ve sola kaçmaya başladı. Polislerde iki kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zanlılardan İdris Y. kaçarken elinde içinde 920 uyuşturucu hap bulunan torbayı attı. Polis yaşanan kovalamanın ardından hem zanlı İdris Y. hem de onu almak için gelen kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K.'yi yakaladı. Zanlılar ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını, hasımları olduğu için korkup kaçtıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İdris Y. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada başka bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı da adliyeye sevk edildi.
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