Telefona bakarken otomobil çarpmıştı...
Adana'da, telefona bakarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Sevinç Soydaş, 5 ay sonra hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi
Adana'da yürek yakan kaza, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi.
TELEFONA BAKIYORDU İDDİASI
İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a (26) sürücü Ali Yahya Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı.
GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI
İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan Soydaş ağır yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi.
5 AY HAYATA TUTUNABİLDİ
Hastaneye kaldırılan genç kadın, olaydan 5 ay sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Soydaş'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.