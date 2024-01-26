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        Haberler Gündem Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! İşte 26 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! İşte 26 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 26 Ocak Cuma günü Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte 26 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 07:35
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        Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 26 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. İşte 26 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        2

        ADANA PEŞ PEŞE SALLANDI!

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 26 Ocak Cuma günü saat 01:01'de Adana Saimbeyli'de 4.2, saat 02:46'da ise 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        KAHRAMANMARAŞ 3.7 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 04:47'de Kahramanmaraş GÖksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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