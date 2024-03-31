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        Haberler Gündem Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Belediyesi hangi partide? Adana Belediye başkanı kimdir?

        Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Belediyesi hangi partide? Adana Belediye başkanı kimdir?

        Adana Belediyesi hangi partide? Adana Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Adana Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:50
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        Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Belediyesi hangi partide? Adana Belediye başkanı kimdir?
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        Adana BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Belediye Başkanlığını 655867 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Zeydan Karalar kazanmıştır.

        Adana Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 8

        Cumhuriyet Halk Partisi 4

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        Adana BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        FATİH MEHMET KOCAİSPİR - AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEYDAN KARALAR - CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ - İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ETHEM EKE - MEMLEKET Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET SUSEVEN - VATAN Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET TURAN BAYBURT - BĞMSZ Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAZIM KÜRŞAD ERDİL - AP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVİL ARACI - EMEP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ GEÇİOĞLU - MP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERDAR DOĞAN - TKH Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN BAYSAL - YENİDEN REFAH Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET FER - MİLLİYOL Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UMUT YANAR - ZP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAMZA MİLLİ - DEVA Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AZAD SEYİTOĞLU - OCAK Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MELEK ÇATALBAŞ - BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EYYUP KEBUDE - YTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN KART - HAKPAR Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHFUZ GÜLERYÜZ - DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAKAN BULDU - DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KUBİLAY ALTUNTAŞ - TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ACARLAR - SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH DEMİR - HÜDAPAR Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEZGİN DOĞAN GÜROCAK - AB Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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