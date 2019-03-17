Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği, konuk olduğu Adanaspor'u 1 - 0 mağlup etti.
8'inci dakikada Gençlerbirliği atağında soldan topla buluşan Ahmet İlhan, ceza sahası çizgisindeki Stancu'yu gördü. Topu alan Stancu rakibini geçer geçmez şutunu attı ama kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
36'ncı dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Selçuk direk kaleye vurdu. Top direğe çarparak Deniz'in önünde kaldı. Deniz'in şutu az farkla dışarı çıktı.
37'nci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Kone çalımlarla rakiplerini geçerek Eren'e pas verdi. Eren'in ortasında son anda Gençlerbirliği savunması araya girerek topu uzaklaştırdı ve mutlak gol pozisyonunu önledi.
39'uncu dakikada ceza sahasının sol çaprazında Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk yakın köşeye vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sağ korner bayrağına yakon bölgeden kazadığı serbest vuruşu kullanan Alper dar açıdan topu direk kaleye yolladı. Kaleci İrfan son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
60'ıncı dakikada Gençlerbirliği'nin kontra atağında Stancu pasını Alper'e verdi. Alper derine indi ve ortasını yaptı. Topla buluşan Jailton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
66'ncı dakikada Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Hakan Sağdaki Digao'yu gördü. Diago rakiplerini geçerek kaleyi görür görmez şutunu attı ama kaleci Emrullah topu son anda çeldi.
85'inci dakikada Genlerbirliğ atağında Stancu tola ilerleyerek pasını ceza sahası içindeki Nadir'e verdi. Nadir kaleye sert bir şut attı ve meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
90+2'nci dakikada Gençlerbirliği atağında Jailton sağdan derine inerek ceza sahası içine orta açtı. Karambolde kalan topu Jailton boş kaleye gönderdi. Fakat yan hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Karşılaşma 1 - 0 Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle sona erdi.
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