Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta
Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek),Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak),Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker),Ozegovic (Dk. 90+2 Evren Korkmaz),Ergin Keleş
Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Süleyman Koç (Dk. 27 Tarık Çamdal),Traore, Hasan Kılıç (Dk. 76 Rangel),İsmail Yüksek (Dk. 46 Sinan Kurt),Yunus Akgün (Dk. 76 Emircan Altıntaş),Pa Dibba, Ezeh (Dk. 66 Berk Yıldız)
Goller: Dk. 4 Hasan Kılıç (Penaltıdan),Dk. 90+4 Rangel (Adana Demirspor),Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Rassoul, Dk. 65 Pa Dibba, Dk. 70 Hasan Kılıç, Dk. 80 Tarık Çamdal, Dk. 89 Emircan Altındaş (Adana Demirspor),Dk. 47 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 58 Donkor, Dk. 70 Celil Yüksel (Adanaspor)
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