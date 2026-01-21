Adele'in 2011'de çıkardığı '21' adlı albümü, tüm zamanların en çok satan albümü oldu. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, Whitney Houston'ın 1992 tarihli 'The Bodyguard' albümünü geride bıraktı.

2024'te sahneye ara verdiğini açıklayan ve uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Adele, '21' albümüyle 56 milyon 375 bin adet satış rakamını yakalayarak, 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'ın 56 milyon 372 binlik satış rekorunu geçti.

'21', Adele'i dünya çapında üne ve başarıya taşıyan albümdü. Albümde yer alan 'Turning Tables', 'Rumour Has It' ve 'Someone Like You' gibi şarkılar hâlâ popülerliğini koruyor. Bir önceki rekorun sahibi Whitney Houston'ın 'The Bodyguard' filminin soundtrack albümünde ise 'I Will Always Love You', 'I Have Nothing', 'I'm Every Woman' ve 'Run To You' gibi döneme damga vuran şarkılar yer alıyordu.

'Rumour Has It' şarkısının ortak yazarı ve yapımcısı, ayrıca '21' albümündeki 'Turning Tables' şarkısının da ortak yazarı olan One-Republic grubunun solisti Ryan Tedder, bu önemli dönüm noktasını Instagram'dan kutladı. Tedder; "Sanıyorum Adele de dâhil olmak üzere bu albümde yer alan hiçbirimiz, '21' sırasında neyin parçası olduğumuzun gerçekten farkında değildik desek yanlış olmaz. Sadece çok eğleniyorduk. Adele'in temposuna ayak uydurmak ve müziği bitirmek için çılgınlar gibi çalışıyorduk" dedi.