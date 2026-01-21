Adele, Whitney Houston'ın rekorunu geçti
Sahnelere ara veren ve bir süredir müzikten ve kamuoyu önünden uzak olan Adele, 2011'de çıkardığı '21' albümüyle Whitney Houston'ın rekorunu kırdı
Adele'in 2011'de çıkardığı '21' adlı albümü, tüm zamanların en çok satan albümü oldu. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, Whitney Houston'ın 1992 tarihli 'The Bodyguard' albümünü geride bıraktı.
2024'te sahneye ara verdiğini açıklayan ve uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Adele, '21' albümüyle 56 milyon 375 bin adet satış rakamını yakalayarak, 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'ın 56 milyon 372 binlik satış rekorunu geçti.
'21', Adele'i dünya çapında üne ve başarıya taşıyan albümdü. Albümde yer alan 'Turning Tables', 'Rumour Has It' ve 'Someone Like You' gibi şarkılar hâlâ popülerliğini koruyor. Bir önceki rekorun sahibi Whitney Houston'ın 'The Bodyguard' filminin soundtrack albümünde ise 'I Will Always Love You', 'I Have Nothing', 'I'm Every Woman' ve 'Run To You' gibi döneme damga vuran şarkılar yer alıyordu.
'Rumour Has It' şarkısının ortak yazarı ve yapımcısı, ayrıca '21' albümündeki 'Turning Tables' şarkısının da ortak yazarı olan One-Republic grubunun solisti Ryan Tedder, bu önemli dönüm noktasını Instagram'dan kutladı. Tedder; "Sanıyorum Adele de dâhil olmak üzere bu albümde yer alan hiçbirimiz, '21' sırasında neyin parçası olduğumuzun gerçekten farkında değildik desek yanlış olmaz. Sadece çok eğleniyorduk. Adele'in temposuna ayak uydurmak ve müziği bitirmek için çılgınlar gibi çalışıyorduk" dedi.
"O dönemdeki popüler müzikten o kadar farklı bir sesti ki, dürüst olmak gerekirse albümde gerçek hit şarkılar olup olmadığını bile bilmiyorduk" diyen Ryan Tedder; "Sadece bu şarkıları her şeyden çok sevdiğimizin ve mikrofonun arkasına geçen en büyük şarkıcılardan biriyle çalıştığımızın farkındaydık. 'Bu rekoru kırmak çılgınlık. The Bodyguard tüm zamanların en sevdiğim albümlerinden biri ve Whitney için kelimeler yetmez. Rekorlar kırılmak içindir ama bir sonraki rekor kırılana kadar çok teşekkürler. Yaşasın müzik!" ifadesini kullandı.