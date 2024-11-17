Adele'den konserde elmas nişan yüzüğü gösterisi

Sahnelere ara vermeye hazırlanan Adele, Las Vegas'ta Caesar's Palace'ta verdiği son konserlerinden birinde devasa nişan yüzüğüyle adından söz ettirdi.

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, konserde 'I Drink Wine' adlı şarkıyı seslendirdiği sırada elini kaldırdı ve iri taşlı elmas yüzüğünü seyircilere gösterdi.

Bir süre elini yukarıda tutup yüzüğünü sergilediği esnada, şarkısının "Hayatımda biraz cevhere, gerçek bir şeye, doğru hissettiren bir şeye ihtiyacım var" sözlerini seslendirdi.

Adele, 2021'den beri spor menajeri Rich Paul ile birlikte. Ünlü şarkıcı, ağustos ayında nişanlandığını duyurmuştu.

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Şarkıcı, 9 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde seyircilerin arasında "Benimle evlenir misin?" yazan bir pankarta kayıtsız kalamamış, "Seninle evlenemem. Çünkü zaten evleniyorum!" demişti.

Daha önce verdiği bir röportajda "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele; "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.