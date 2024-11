Adele'den sahneye duygusal veda: Hayatım müzikten ibaret değil

Adele, müzik kariyerine ara verecek.

Bu ayın sonunda Las Vegas konserlerini bitirecek olan şarkıcı, daha sonra müziğe süresiz ara vermekte kararlı.

Sahneye süresiz veda etmeye hazırlanan 36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, en son Las Vegas konserinde sahneye vedası hakkında konuştu.

'Weekends With Adele' adlı gösterisi esnasında yeni açıklamalar yapan Adele, sahnelere veda edeceği için "gerçekten üzgün" olduğunu itiraf etti. Şarkıcı, "Bu, gerçekten sonun başlangıcı. Başka gösteri yok. 'Sürpriz!' demeyeceğim. Bu son" diyerek müziğe ara vermekte kararlı olduğunu vurguladı.

"Hayatta bir şeyler istiyorsanız ve bir şeyler arıyorsanız, evren için bir şeyler yapmanız gerektiğini ve sonra evrenin size on katını geri verdiğini söylerler. Hayatım bin kat daha iyi" diyen Adele; "Hayatım, sadece kariyerim ve müzikten ibaret değil. Gerçek hayatımdan bahsediyorum. İçtenlikle bu konserlerin en iyi arkadaşım olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan ve son albümünü 2021'de çıkaran 16 Grammy ödüllü şarkıcı, yazın verdiği bir röportajda yeni albüm yapmayacağını söylemiş ve "Bundan sonra büyük bir ara vermek istiyorum ve sanırım kısa bir süreliğine de olsa başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum" demişti.