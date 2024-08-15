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        Haberler Dünyadan Adele yağmur altında konser verdi

        Adele yağmur altında konser verdi

        Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde yağmura yakalanan Adele, sırılsıklam olmasına rağmen performansına devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:10
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        Adele, bir İngiliz olarak yağmura ne kadar alışkın olduğunu Almanya sahnesinde gösterdi. Dünyaca ünlü 36 yaşındaki şarkıcı, Münih'te verdiği konserde yağmura aldırmadan sahnede kalmaya devam etti.

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        Konser seyircilerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda Adele, Messe München Arena'daki konserinde ıslanarak şarkı söyledi.

        Seyircilerin kendilerini korumak için yağmurluk giydiği görülen konserde Adele, yağmura direndi ve performansına devam etti.

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        Bu Adele'in Münih'teki konser serisinin 10'uncu günüydü. Ünlü şarkıcı kentte 2 Ağustos'ta verdiği konserde de yağmura hazırlıksız yakalanmıştı.

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        Yağmur yağacağını önceden bilmeyen Adele, sahnede giydiği kostümü yağmurdan ağırlaştığı ve yürümekte zorlandığı için konserini durdurmuş ve kıyafet değişikliği yapmıştı.

        #Adele
        #Münih
        #konser
        #yağmur
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