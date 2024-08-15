Adele yağmur altında konser verdi
Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde yağmura yakalanan Adele, sırılsıklam olmasına rağmen performansına devam etti
Adele, bir İngiliz olarak yağmura ne kadar alışkın olduğunu Almanya sahnesinde gösterdi. Dünyaca ünlü 36 yaşındaki şarkıcı, Münih'te verdiği konserde yağmura aldırmadan sahnede kalmaya devam etti.
Konser seyircilerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda Adele, Messe München Arena'daki konserinde ıslanarak şarkı söyledi.
Seyircilerin kendilerini korumak için yağmurluk giydiği görülen konserde Adele, yağmura direndi ve performansına devam etti.
Bu Adele'in Münih'teki konser serisinin 10'uncu günüydü. Ünlü şarkıcı kentte 2 Ağustos'ta verdiği konserde de yağmura hazırlıksız yakalanmıştı.