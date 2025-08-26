Adem Bona: Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacakları müsabakayı değerlendirdi.

Milli oyuncular Adem Bona ile Sertaç Şanlı, Arena Riga'daki müsabaka öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TURNUVAYA İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN HEYECANLIYIZ"

İlk maçın önemine dikkati çeken Adem, "Ev sahibi takımla oynayacağız. Salonda çok fazla taraftar olacak. Bu bizim için çok da önemli değil. Bunu bilerek buraya geldik. Turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlıyız." diye konuştu.

Şampiyonaya madalya hedefiyle geldiklerini vurgulayan Adem Bona, "Bütün takımın hedefi bu. Çok iyi kadroya ve başantrenöre sahibiz. Madalya kazanarak ülkemize götürmek için hazırız." ifadelerini kullandı.