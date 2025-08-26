Habertürk
        Adem Bona: Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız - Basketbol Haberleri

        Adem Bona: Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Adem Bona, turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 21:39 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:39
        "Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız"
        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacakları müsabakayı değerlendirdi.

        Milli oyuncular Adem Bona ile Sertaç Şanlı, Arena Riga'daki müsabaka öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "TURNUVAYA İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN HEYECANLIYIZ"

        İlk maçın önemine dikkati çeken Adem, "Ev sahibi takımla oynayacağız. Salonda çok fazla taraftar olacak. Bu bizim için çok da önemli değil. Bunu bilerek buraya geldik. Turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlıyız." diye konuştu.

        Şampiyonaya madalya hedefiyle geldiklerini vurgulayan Adem Bona, "Bütün takımın hedefi bu. Çok iyi kadroya ve başantrenöre sahibiz. Madalya kazanarak ülkemize götürmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

        SERTAÇ ŞANLI: "BURAYA MADALYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

        Letonya'nın çok zor takım olduğunu belirten Sertaç Şanlı, iyi performans sergileyerek şampiyonaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

        İlk maçın çok zor geçeceğinin bilincinde olduklarını aktaran 34 yaşındaki pivot, "Letonya, çok tehlikeli takım. İlk şutlarını attıklarında neler olabileceğinin herkes farkında. Bu şansı vermememiz lazım. İnşallah güzel maç oynarız ve turnuvaya galibiyetle başlarız." şeklinde görüş belirtti.

        Madalya hedefiyle ilgili de iddialı konuşan Sertaç, "Sahada nasıl mücadele ortaya koyacağımız, madalya yolunda en önemli etken olacak. Buraya tabii madalya kazanmak için geldik. Hiç kimse sadece EuroBasket'i oynamak için gelmedi. Elimizden geleni yapacağız. Bizden neler beklendiğinin farkındayız. İnşallah sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

