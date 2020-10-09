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Adem Tanımı:

Adem kelimesinin anlamı: yokluk ve hiçlik olarak tanımlanır. Adem; insan ve insan ırkının öncüsü, ilk insan, ilk peygamber, Hz. Adem, Hz. Havva'nın eşi, insanlığın atası, erkek ismi ve bütün dinlere göre yaratılan ilk insan olarak kabul edilir.

Adem Nedir TDK:

Adam, insan ve yokluk olarak ifade edilir.

Adem Örnek Anlatımı:

Adem, Allah’ın (cc) yarattığı ilk insan, ilk peygamberdir. Kelime manası da yokluk ve hiçlik olarak belirtilir. İnsanların atası veya öncüsü olarak insan ırkının geldiği kimse, bir insanda olan iyi davranış ve günümüzde erkek ismi olarak kullanılan bir kelimedir.

Adem Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: