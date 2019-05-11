Adem Yavuz Özata kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Magazin dünyasında felaket tellalı olarak adlandırılan ses sanatçısı Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ADEM YAVUZ ÖZATA NEDEN ÖLDÜ?

Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata’nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu. Cenaze bilgilerini de açıklayan Akay, “44 yaşındaki genç oyuncumuz Adem Yavuz Özata, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, 12 Mayıs 2019 Pazar günü Bağcılar Yıldıztepe Molla Gürani Camii’nden, öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak ve Habibler Yayla Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ADEM YAVUZ ÖZATA KİMDİR, NERELİ?

2 Şubat 1975 Sivas doğumlu olan genç oyuncu Adem Yavuz Özata çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol almıştı.