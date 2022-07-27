Aden İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Aden isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ADEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aden ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aden isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aden isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ADEN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aden ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Cennet bahçesi Çekici. Yakışıklı. Zevk veren, nazik, düşünceli, mütevazı.

ADEN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aden ismi Kur'an-ı Kerim'de (Hud Suresi 60. Ayet ve Necm Suresi 50. Ayet) geçmektedir ve Aden ismini koymak caizdir.

ADEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aden ismini kullanan 1.536 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aden ismini kullanan 411 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aden ismini kullanan 193 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aden ismini kullanan 185 kişi bulunmaktadır.

ADEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aden adına sahip olan insanlar merhametli ve hoşgörülü olurlar. Sezgileriyle hareket ederler, genelde tahminlerinin çoğu doğru çıkar. Yaşamlarında şansları çok açıktır ve her zaman dört ayak üstüne düşerler. İş hayatlarında başarılıdırlar kendi sevdiği işi yaptıklarında çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine ya da sevdikleri diğer kişilere karşı çok ilgili olurlar. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.