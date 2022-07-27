Mira İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Mira isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mira ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mira isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mira isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mira ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İyilik. Huzur, barış. Dünya. Refah, zenginlik.

MİRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mira ismini koymak caizdir.

MİRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mira ismini kullanan 14.121 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mira ismini kullanan 3.601 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mira ismini kullanan 955 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mira ismini kullanan 1.423 kişi bulunmaktadır.

MİRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mira adına sahip olan insanlar için dürüstlük kavramı çok önemlidir, hatta bunu hayatlarının merkezine yerleştirirler. Arkadaşlarını seçerken de onların dürüst tavırları olmasına dikkat ederler. Bu nedenle etrafındakilerin de güvenini kazanırlar. Monotonluk ve belirli aralıklarla tekrarlanan olaylardan hoşlanmazlar. Yüksek enerjiye sahiptirler bu nedenle yerlerinde sabit duramazlar. Gezmeyi, eğlenmeyi çok severler ve zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeye çaba sarf ederler. İlişkilerinde tutkulu ve sadık olurlar.