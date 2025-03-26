Adı Diddy ile yan yana anılan Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve çocuklarıyla stres attı Cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapiste olan rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski arkadaşı olduğu için son dönemde inceleme altında olan Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve iki çocuğuyla Roma tatiline çıktı

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:21 facebook

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