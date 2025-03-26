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        Haberler Dünyadan Adı Diddy ile yan yana anılan Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve çocuklarıyla stres attı - magazin haberleri

        Adı Diddy ile yan yana anılan Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve çocuklarıyla stres attı

        Cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapiste olan rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski arkadaşı olduğu için son dönemde inceleme altında olan Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve iki çocuğuyla Roma tatiline çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:21
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        Diddy skandalı sonrası stres attılar
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        Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ile Mila Kunis, çocuklarıyla birlikte İtalya tatiline çıktı. ABD'li çift, iki çocuğuyla antik Roma'yı keşfe çıktı. Kutcher ile Kunis ikilisi, 10 yaşındaki kızları Wyatt ve 8 yaşındaki oğulları Dmitri ile birlikte dünyaca ünlü tarihi yapılar olan Kolezyum, Roma Forumu, Trevi Çeşmesi ve Pantheon'u gezerken görüntülendi.

        Sıradan turistler gibi görünen Hollywood yıldızları, zaman zaman birbirlerinin ve gördükleri eserlerin fotoğraflarını çekti.

        2014'te nişanlanan Mila Kunis ile Ashton Kutcher çiftinin aynı yıl ilk çocuğu dünyaya geldi. 2015'te evlenen çiftin ikinci çocuğu 2016'da doğdu.

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        #Mila Kunis
        #Ashton Kutcher
        #italya tatili
        #Roma Tatili
        #diddy
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