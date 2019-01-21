Adiche'den göçmen öyküleri

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Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi Adiche 'Amerikana' adlı romanının ardından bu kez 'Boynun Etrafındaki Şey' adlı öykü derlemesiyle okurların karşısına çıkıyor. National Book Ciritics Circle ödüllü yazar, Sibel Sakacı'nın Türkçe'ye çevidrdiği özenle çizilmiş karakterlere odaklanan bu öykülerde erkekler ve kadınları, ebeveynler ve çocukları, sürgündekiler ve geride kalanları birbirine bağlayan bağlar irdeleniyor. Sakınmasız ve alabildiğine gerçekçi olmakla birlikte olağanüstü bir duyarlık ve güzellik sergileyen öyküler, sürgünde ve yersiz yurtsuz olma deneyimiyle gelen derin hüsran duygusuna, “sıradan” insanların kültür farkını aşma ve sevgiyi yeniden kazanma çabasına ışık tutuyor.
Amerika ve Nijerya’da geçen bu öykülerde aidiyet ve bağlılık konusundaki soru işaretleri çoğaldıkça çoğalıyor… Karakterlerin çoğu Nijerya’da büyüyüp Amerika’ya göç etmiş, ancak burada yersiz yurtsuzluğu tecrübe edip tehlike ve karmaşa içine düşüyorlar. Teh Neaw York Times'tan Michiko Kakutani, bu eserdeki en güçlü hikâyelerin oldukça karmaşık ve çatışkılı karakterleri anlattığını belirtip ekiliyor: "Adichie siyasi koşulların yarattığı dalgalanmaları, tarihin 'ac'” ve 'katı' gerçeklerini, buna karşın faillerin yüreğindeki yumuşaklık ve inceliği gözler önüne sermekte usta olduğunu kanıtlıyor."
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