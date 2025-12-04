Habertürk
        Adile Naşit'ten yıllar sonra gelen sürpriz

        Adile Naşit'ten yıllar sonra gelen sürpriz

        Adile Naşit'e yıllar önce onun 'kuzucukları' tarafından gönderilen sevgi dolu mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde özenle saklanan mektuplar, ilk kez okundu

        Giriş: 04.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:17
        Adile Naşit'ten yıllar sonra gelen sürpriz
        Berlin Film Festivali’ndeki başarısıyla adını geniş kitlelere duyuran Meltem Kaptan, Türk sinemasının kalbinde ayrı bir yere sahip Adile Naşit’i canlandırdığı BKM yapımı filmle yarından itibaren (5 Aralık) seyirciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı filmin galası büyük bir heyecan eşliğinde gerçekleşti.

        GALA GECESİNDE KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR AN YAŞANDI

        Adile Naşit’e yıllar önce onun ‘kuzucukları’ tarafından gönderilen sevgi dolu mektuplar ilk kez okundu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde özenle saklanan mektuplar, yıllar sonra filmin yönetmeni Çağan Irmak’a ulaştırıldı ve ortaya unutulmayacak anlar çıktı.

        Çağan Irmak ve oyuncular çocukların içten satırlarını büyük bir mutluluk ve minnetle okudu, duygusal anlar yaşandı.

        EKİP DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

        Türkiye’nin dört bir yanından gelen, sararmış zarfların içinde onlarca yıl saklanan mektupların ortaya çıkışı, gecenin atmosferini bambaşka bir yere taşıdı. Film ekibi, bu özel buluşmanın Adile Naşit’e duyulan sevginin ve saygının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

        1987'de aramızdan ayrılan usta oyuncunun hayatının anlatıldığı ‘Adile Naşit’ filmi cuma gününden itibaren tüm sinemalarda vizyona girecek.

